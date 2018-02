Quarto filme de Indiana Jones ganha um nome A luta para dar um nome para o novo filme do aventureiro Indiana Jones terminou, e o vencedor é "The Kingdom of the Crystal Skull". Esqueça "Indiana Jones and the City of Gods" e até "Indiana Jones and the Destroyer of Worlds", dois dos nomes em potencial registrados por produtores da Lucasfilm. O próximo filme será chamado de "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull", ainda sem tradução oficial para o português. O ator Shia LaBeouf, escalado para ser o filho de Jones no filme, deixou escapar o título no palco do MTV Video Music Awards no último domingo. Mas sua declaração desastrada foi abafada pela briga entre dois ex-maridos de Pamela Anderson e pela dança de Britney Spears. Mas a Lucasfilm, que produz o quarto episódio da série, rapidamente confirmou o novo título na segunda-feira. O filme será dirigido por Steven Spielberg e chegará às telas em maio de 2008. A declaração de LaBeouf termina com meses de especulação sobre qual seria o nome do novo filme. (Por Arthur Spiegelman)