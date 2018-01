Quarto filho de Heidi Klum é uma menina, diz Seal

A modelo e apresentadora de televisão alemã Heidi Klum deu à luz o seu quarto filho, uma menina, informaram nesta terça-feira, 13, seus assessores. O bebê nasceu no dia 9 de outubro e Klum e o marido, o cantor britânico Seal, deram a ela o nome de Lou Sulola Samuel.

"Lou Sulola Samuel nasceu e, desde o momento em que ela olhou nos nossos olhos, foi amor sem fim à primeira vista", disse Seal em uma declaração. "Ela é bonita para além das palavras e estamos felizes de que ela tenha nos escolhido para vê-la crescer nos próximos anos", completou ele.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Klum é modelo e apresentadora do programa televisivo "Project Runway", que mostra a competição entre estilistas de moda e se casou com Seal em 2005. Os outros filhos do casal chamam-se Johan, Henry e Leni.

Seal, premiado com o Grammy, tem entre seus sucessos canções como Kiss From A Rose e Love's Divine.