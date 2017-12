Quarteto Fantástico 2 estoura na bilheteria dos EUA

Depois do sucesso de O Homem-Aranha 3, os super-heróis do Quarteto Fantástico dominaram a bilheteria americana neste último fim de semana. Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado , estrelado por Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans e Michael Chiklis arrecadou U$ 57,4 milhões nos EUA, deixando para trás o primeiro filme da série, que lucrou, em sua estréia, US$ 56,1 milhões. Em segundo lugar no ranking dos dez filmes mais vistos no fim de semana ficou Treze Homens e um Novo Segredo, com Brad Pitt, George Clooney e Matt Damon no elenco, com US$ 19,1 milhões. Em terceiro, com US$ 14, 5 milhões, ficou a comédia Ligeiramente Grávidos, seguida do blockbuster protagonizado por Johnny Depp Piratas do Caribe - No Fim do Mundo, que arrecadou US$ 12 milhões. O quinto lugar, por sua vez, foi para Surf´s Up, com US$ 9,3 milhões. Em Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado , filme baseado nas histórias em quadrinhos da Marvel Comics e dirigido por Tim Story, os super-heróis têm de enfrentar o Surfista Prateado, que oscila nos papéis de vilão e herói. O quarteto tem poderes porque sobreviveu a um desastre de uma nave especial. Sue Storm (Jessica Alba) descobre como ficar invisível, Reed Richards (Ioan Gruffudd) consegue esticar o corpo como borracha, Johnny Storm (Chris Evans), irmão de Sue, pode aumentar o calor do seu corpo, e Ben Grimm (Michael Chiklis) se transformou no forte "homem pedra".