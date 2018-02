Quarteto arditti põe frescor em tudo que faz

O crítico inglês Paul Griffiths, um dos poucos a se aventurar na análise das multifacetadas duas últimas décadas da criação musical, vai um pouco além da constatação óbvia de que vivemos um tempo em que cada compositor cria sua linguagem e instala-se em sua mônada - daí o caleidoscópio, ou pós-modernidade, que caracteriza a criação hoje. Em seu livro Modern Music and After (2011), Griffiths indica que atualmente busca-se o som, não importam os meios. Pesquisam-se os timbres, sem preconceito. Escreve-se música a partir da sensibilidade auditiva de cada um, e não mais segundo receituários prontos. Bem-vinda cartilha libertária.

Foi o que se viu no excepcional concerto do Quarteto Arditti na última sexta, no auditório do Masp, dentro do 42º. Festival de Inverno de Campos do Jordão. No longo arco histórico de um repertório que privilegiou os últimos dez anos, mesmo a obra mais antiga, o quarteto no. 1, Kreutzer, de Leos Janacek, de 1923, foi escrita a partir dos pressupostos acima descritos. Milan Kundera diz que ele compôs no isolamento - daí a incrível "irracionalidade expressiva" deste quarteto que recria em sons a famosa novela de Leon Tolstoi. Ali o quarteto Arditti, liderado pelo genial Irvine no primeiro violino, provou que sua experiência com as músicas de hoje é decisiva para uma interpretação sempre renovada e alerta, mesmo de partituras mais antigas e tonais.

Os quartetos de Ligeti e Ferneyhough pertencem à mesma linhagem - a dos criadores que se pautam pela busca incessante de timbres e sonoridades inéditas, sem regras nem amarras. Obras dificílimas que prendem a atenção quando a escuta é ativa.

Mas a noite era mesmo de Almeida Prado e da mais recente criação contemporânea brasileira. De um lado, a notável Litania, 9 minutos de tributo de Silvio Ferraz a Almeida Prado, morto no final do ano passado. Lá estavam critografados cantos dos pássaros que ele tanto amava e até um trecho da Paixão Segundo São Mateus de Bach. Isso sem contar a variedade de ataques e recursos que Ferraz propõe aos instrumentos (o cello, particularmente percussivo, parecia remeter à eclética sem-cerimônia de Almeida em busca dos sons). De outro, a estreia mundial do interessante Quarteto no. 2 de Maurício Onofre, aluno do curso de composição do 42º.Festival.

Finalmente, o Brasil também esteve presente, de certo modo, em Stringendo, peça de 2010 do compositor francês Philippe Manoury, que trabalhou com Michel Philippot na Unesp, nos anos 70/80. Menos "complexa" que as peças de Ligeti e Ferneyhough, Stringendo até começa complexa, com 10 fragmentos de motivos simultâneos; mas estes vão se desfazendo até um final tonal em forma de monodia.

Uma nota final importante sobre o auditório do Masp. A livraria e o restaurante ficam fechados no horário dos concertos. Água só no copo plástico dado pelo recepcionista, um a um. Café, nem pensar. Um ambiente quase hostil para o público nos três concertos da última semana. Isso sem contar o isolamento acústico deficiente, que transforma cada passagem do metrô da Paulista num solista indesejado do que quer que role no palco.