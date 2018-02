Quarteto Arditi provoca ''irritação''

"A condição da música contemporânea é muito complexa, não só porque ela inovou na interface entre o som e a notação, mas porque vivemos num tempo muito complexo. E não, como os teóricos pós-modernos nos querem fazer crer, num tempo em que tudo se reduz a uma geleia geral indiferente" - a frase do compositor inglês Brian Ferneyhough, 63 anos, sumo-sacerdote da "Nova Complexidade", define o concerto do Quarteto Arditti hoje no auditório do MASP, dentro do 42º Festival de Inverno de Campos do Jordão. Ferneyhough arremata: "Somos muito diferentes, mas as pessoas esquecem nosso potencial dissonante. Acho que há algo bom na "Nova Complexidade": ela irrita. Faz as pessoas perderem o controle. Portanto, tem uma função".

Síntese perfeita do mais contemporâneo dos concertos deste Festival. Com 37 anos de estrada, o Arditti é o mais reputado quarteto especializado em música viva. É o intérprete ideal para um programa difícil, que promete "irritar" o público até convencê-lo de que a música não é mesmo simples.

Um mês depois de estrear o Quarteto nº 6 de Ferneyhough no Wigmore Hall de Londres, o Arditti interpreta no MASP o seu Quarteto nº 4, de 2007, Dum Transissets I-IV. Segue tocando aqui, a peça Stringendo, do francês Philippe Manoury, 59 anos, que atuou na Unesp entre 1979 e 1981. Litania, do brasileiro Silvio Ferraz, completa o cardápio de música da primeira década deste século.

As "raízes" do século 20 ficam por conta de duas obras-primas: o Quarteto nº 1 do checo Leos Janacek, apelidado Sonata a Kreutzer, escrito em 1923 baseado na novela de Tolstoi; e o Quarteto nº 2 do húngaro Gyorg Ligeti, figura-chave da segunda metade do século 20. A obra, de 1968, é exemplar do melhor Ligeti: cada um dos cinco movimentos combina de um jeito diferente o mesmo material, comprovando sua célebre frase de que "a composição consiste, principalmente, em injetar um sistema de conexões em ideias musicais ingênuas".

QUARTETO ARDITTI

Masp. Auditório. Avenida Paulista, 1.578, tel. 3251-5644. Hoje, às 20h30. R$ 30.