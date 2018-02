Quarta semana da canção é cancelada

A quarta edição da Semana da Canção Brasileira, realizada em São Luiz do Paraitinga, foi cancelada este ano por falta de recursos. Inicialmente programado para setembro, o evento tinha sido adiado para novembro, mas anteontem a produção decidiu deixar para 2011, depois de várias tentativas frustradas. "Houve uma imobilização geral, por parte do governo, dos empresários. Mesmo que entrasse dinheiro agora, seria inviável por questão de logística", diz Gisele Jordão, do Núcleo de Produção, que realiza a Semana. Com curadoria da cantora Suzana Salles, o evento reuniu grandes nomes e veio crescendo a cada ano, com shows em praça pública, aulas e oficinas.