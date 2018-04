A mostra O Cubismo e Seus Entornos nas Coleções da Telefônica apresenta 40 obras de (outros) artistas do movimento. Boa parte é do espanhol Juan Gris, mas também há telas do francês André Lhote e do brasileiro Vicente do Rego Monteiro, além de fotos e guaches. Conhecia?

Onde: Pinacoteca do Estado. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324- 1000.

Quando: 10h/18h (fecha 2ª). Abre sáb. (26). Até 1/11.

Quanto: R$ 6 (sáb., grátis).