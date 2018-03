Quando o samba é reza Uma genial tira do cartunista Laerte traz Adão confuso sobre o que dar a Eva depois do primeiro encontro. Deus sugere Paulinho da Viola. Se fosse obediente, o futuro pecador, que não entendia nada de samba - ou de mulher - poderia começar com Dança da Solidão, uma das grandes obras do sambista mais querido de nossa história. O disco será relançado pela Discoteca Estadão no domingo que vem e ilustra, com sua profusão de pérolas, a abrangência do samba de Paulinho.