Quando o luxo encontra a arte

A aproximação da moda com as artes plásticas já deixou de ser tendência e se tornou um clássico. Grifes de luxo como a Louis Vuitton, que desde os anos 80 é atenta aos grandes artistas e aos ícones da cultura pop, cada vez mais fazem parcerias com nomes como os irmãos Campana, a artista japonesa Yayoi Kusama, Takashi Murakami, Richard Prince, os brasileiros OsGêmeos, entre outros.

Outro exemplo surge com a sofisticada Hermès, que apostou no talento do artista de rua francês Kongo e lançou há pouco uma coleção de lenços com suas criações. O trabalho ganhou o nome de Graff e traz a marca de Kongo, famoso por usar letras estilizadas e cores fortes.

Diante dos novos movimentos, surgem diversas teorias sobre o caminho da moda e principalmente do novo luxo. Há quem diga que o luxo - como bem lembra a consultora de moda Costanza Pascolato -, em outros tempos caracterizado pelo binômio 'raro e caro', banalizou-se e se popularizou, deixando de ser tão luxuoso assim. Há quem, como o estilista e diretor criativo da Osklen, Oskar Metsavaht, veja nesta nova ordem nada mais que a atualização da moda, "que sempre foi reflexo de seu tempo e hoje reflete os movimentos artísticos que mais têm força, como a street art e o grafite".

Não seria também uma forma de as grandes maisons de luxo, que sempre estiveram voltadas para um público mais maduro, buscarem rejuvenescimento e aproximação com o público jovem? "Também. Há que se conquistar as novas gerações. A meu ver, OsGêmeos já são parte do main stream das artes. Dizem que eles são grafiteiros, mas são pintores. O que acontece é que para grande parte do público, que não tem formação em artes, eles são grande novidade", comenta Costanza. "Na Europa, eles surgem como os artistas brasileiros. Nos mercados emergentes, surgem como um visual mais contemporâneo e jovem. E as grifes de luxo nunca estiveram tão voltadas aos emergentes, como China e Brasil", completa a consultora, observando que a estratégia também passa por uma reengenharia de marcas. "A Louis Vuitton integra o conglomerado LVMH, que também detém outras marcas de luxo. Definir o papel de cada uma, e seu mercado consumidor, é parte da engenharia interna."

Para a Louis Vuitton, o movimento é natural. "O luxo e a arte nunca foram tão interligados quanto neste início do século 21. Compartilhando os mesmos valores de paixão e criatividade, excelência e exclusividade, a arte e o luxo definem juntos uma visão, um estilo de vida e uma arte de viver aos quais aspiram milhões de pessoas em todo o mundo", declarou François Rosset, presidente da Louis Vuitton para a América Latina e a África do Sul.

Já o estilista Fause Haten ressalta que a arte contemporânea, assim como a moda, tornou-se objeto de consumo. "Quando a moda vê que obras de arte custam milhões e se tornam objetos de desejo, a moda, que passa muito pela apropriação, vai em busca disso."

Para Metsavaht, esta é uma troca em que todos ganham. "O choque entre o luxo e a arte de rua, e a arte contemporânea, é interessante. As grifes dão prestígio ao artista. E este oferece o frescor de sua arte a marcas que precisam se renovar. Por fim, tem a possibilidade de ganhar atenção internacional e relevância em um meio no qual nunca seria percebido." / F.G.