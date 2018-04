Quando o blues salvou os Doors

Este último é um disco irregular, mas a semente da redenção dos Doors foi plantada nele, especificamente em Roadhouse Blues, faixa que abre com guitarras ronronantes e tem Morrison despejando com raiva no acetato todo o lodaçal em que havia se metido.

E foi assim que o blues salvou os Doors. Se não da morte (Morrison sucumbiria a uma overdose no ano seguinte), pelo menos da mediocridade. O disco seguinte, L. A. Woman, calcado inteiramente nos afluentes do Mississippi, é um belo exemplo da simplicidade contundente que se alcança quando o gênero é abordado com sinceridade. Não é à toa que virou clássico e está na lista dos 500 melhores de todos os tempos pela Rolling Stone.

No caminho desta retomada encontra-se o registro ao vivo Live in Vancouver 1970, gravado entre os dois últimos discos. O show começa com Morrison entoando de forma lânguida e levemente enevoada a melodia de Roadhouse Blues, como se repousasse sobre a pulsação da banda, encontrando ali alguma paz em meio ao vendaval da fama.

A partir daí, a banda navega com leveza por uma série ininterrupta de puro blues. As guitarras do ótimo Robby Krieger incendeiam o clássico Back Door Man, de Willie Dixon, e dão o peso de Five to One. Morrison acompanha, se desfazendo da postura torpe e uivando endoidecido. Mas o melhor vem quando um inconfundível riff anuncia uma canja do mestre bluesman Albert King. A faixa é Little Red Rooster e o demolidor de veludo, como era chamado, resolvera dar uma palavrinha de quatro músicas àqueles meninos perdidos. Parece que deu certo.

THE DOORS

LIVE IN VANCOUVER

1970

Warner Music

Preço: R$ 30 (duplo)