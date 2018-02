Quando amores (Im)possíveis dão o tom

Desde quinta, o Festival do Rio tem vivido noites espetaculares no Cine Odeon. Ontem à noite, duas divas internacionais, Charlotte Rampling e Irène Jacob, também subiram ao palco para mostrar Rio Sexy Comedy. O filme de Jonathan Nossiter, o belo documentarista de Mondovino, apresenta o Rio de Janeiro pelo olhar estrangeiro.

Na diversidade que compõe a programação de mais de 300 títulos do Festival do Rio, tem havido muitos filmes sobre relacionamentos. O de Malu De Martino trata desta professora universitária gay que amarga o fim da relação. A mulher com quem ela viveu os últimos anos a abandonou e a personagem de Ana Paula Arósio viaja na depressão e no sofrimento. O amigo gay (Murilo Rosa) tenta arrancá-la da fossa. Ela resiste e nem o surgimento de outra bela mulher a convence a começar de novo.

Como Esquecer - é o título - é bem feito, apresenta interessantes pesquisas de imagem e som (a trilha é maravilhosa), o elenco é 10. Tudo é muito bom, muito bonito, mas a personagem, na intransigência do seu isolamento, tende a provocar mais irritação do que empatia. Espere a estreia no dia 15 para conferir. Também na Première Brasil, e concorrente ao Redentor, Malu de Bicicleta, de Flávio Tambellini, trata de relacionamentos heteros.

Marcelo Serrado faz o sedutor que troca todas as mulheres do mundo pela garota da bicicleta, Malu. Mas ele não está preparado para isso e o ciúme exagerado prejudica a relação. Malu de Bicicleta baseia-se no romance de Marcelo Rubens Paiva, adaptado pelo próprio. Tambellini, Serrado e Fernanda de Freitas, a Malu, levaram as estatuetas de direção, ator e atriz no Festival de Paulínia. O filme tem charme, mas há sempre algumas coisa - o profissionalismo? - que impede o diretor de ousar mais. Ele próprio traça seus limites.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Trafegando entre amores homo e heteros, Mine Vaganti, do italiano Ferzan Ozpetek, trata principalmente de relações difíceis e até impossíveis. É o melhor de todos esses filmes e, não por acaso, foi aplaudido em cena aberta, em algumas sessões.