'Qualidade Brasil' elege melhores do teatro, cinema e TV Salmo 91, no teatro, Tropa de Elite, no cinema, e Paraíso Tropical, na televisão, são as principais obras vencedoras do Prêmio Qualidade Brasil 2007, criado em 1950 na Itália, pela International Quality Service (I.Q.S.), com apoio do governo italiano. No Brasil, a I.Q.S. atua desde 1977, mas em 1999 a premiação passou por completa reformulação: uma comissão de formadores de opinião aponta os indicados e a votação final é aberta para internautas. Os prêmios de São Paulo serão entregues em 3 de dezembro no Clube Monte Líbano. Veja todos os ganhadores deste ano no link: http://www.premioqualidadebr.org.br/artecultura. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo