Quadros pintados por gorila são vendidos no eBay

Um gorila de sete anos terá alguns de seus quadros leiloados no eBay para arrecadar recursos para uma associação de defesa dos macacos, informou nesta quinta-feira o zoológico de Paignton, no sul da Inglaterra.

As obras são fruto de uma experiência do zoológico que há alguns anos entregou ao talentoso primata uma tinta especial para crianças para ver qual seria sua reação. Dois seguranças agiram como assistentes do macaco N'Dowe, o mais jovem dos seis gorilas do zoológico, para ajudá-lo a usar os dedos e tirar a pintura dos tubos. O zoológico descreve um dos quadros colocados à venda na internet como "uma vibrante obra de arte abstrata na cor vermelho".

Com o leilão dos quadros, que têm preço de saída de oito euros, os organizadores pretendem arrecadar em torno de 9.999 euros para a campanha europeia em defesa dos macacos. A diretora do zoológico, Kirsten Pullen, explicou que "quadros feitos por animais não são novidade; chimpanzés e elefantes também já pintaram. O que não é comum é a comercialização, por isso são peças muito especiais". EFE