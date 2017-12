Quadro vendido por US$3,7 mi pode ter ido para o lixo em Hong Kong

O quadro de 2012 "Montanha Nevada", do artista chinês Cui Ruzhuo, foi dado como desaparecido pela casa de leilões chinesa Poly Auction na terça-feira à tarde, depois do leilão de segunda, informou a polícia à Reuters.

O jornal Ming Pao disse que a polícia analisou imagens do circuito interno de TV do hotel Grand Hyatt, onde aconteceu o leilão, e que viu faxineiros removendo a pintura. Assim, houve especulação de que o quadro pode ter sido jogado por engano no aterro municipal.

A Poly Auction Hong Kong não estava imediatamente disponível para comentar. A polícia não confirmou as reportagens sobre o possível paradeiro do quadro.

Gladis Young, diretora de comunicação do hotel Grand Hyatt, disse que funcionários do hotel não estavam envolvidos porque os organizadores de eventos com itens valiosos normalmente contrataram equipes externas para tratar da segurança.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na terça-feira, uma tigela rara da dinastia Ming quebrou o recorde mundial de leilões de porcelana chinesa ao ser vendida por 281,2 milhões de dólares de Hong Kong (36,3 milhões de dólares) em um leilão da Sotheby's em Hong Kong, desbancando os 32,4 milhões de dólares pagos por um vaso Qinq em 2010.

(Reportagem de Alice Woodhouse)