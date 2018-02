Quadro infantil é nova aposta do 'Fantástico'

Febre. Na linha das trilogias de Jogos Vorazes e Divergente, que têm arrebatado adolescentes no mundo todo, a série 3% recebeu da Ancine o aval para um orçamento de R$ 4.288.096,95 para a produção de sete episódios de uma hora cada um que estão a cargo da Boutique Filmes. A produtora agora negocia com canais abertos e pagos.

Febre 2. Voltada a um público mais adulto que Jogos Vorazes,3% apresenta um mundo onde a maioria da população vive no "Lado de Cá" (decadente, miserável e corrupto), e onde os jovens, ao completarem 20 anos, se submetem a uma seleção humilhante como única chance na vida de ir para o "Lado de Lá", onde há dignidade.

Febre 3. Criada por Pedro Aguilera, com direção de Jotagá Crema, Dani Libardi e Daina Gianecchini, 3% já tem uma versão bem cotada, mas compacta, no YouTube.

Time. Sem tradição em coberturas esportivas, o SBT tentará marcar território nesta Copa com quatro especialistas que vão comentar sobre os jogos no SBT Manhã, SBT Brasil e Jornal do SBT Noite.

Time 2. O quarteto futebolístico do SBT para a temporada é formado pelo técnico Joel Santana e pelos ex-jogadores Edmilson, Paulo Sérgio e Deco. Nos intervalos, o SBT terá o Boletim da Copa, com Bruno Vacari.

A nova novela das 7 da Globo despertou a atenção de um público extra no horário, pelo menos no primeiro capítulo. No Painel Nacional de TV do Ibope, Geração Brasil fez crescer em 2 pontos a média do horário, em relação às quatro segundas-feiras anteriores. Em Brasília, a vantagem chegou a 7 pontos.

O canal Combate se prepara para transmitir duas lutas ao vivo no dia 31: o UFC em Berlim, a partir das 19h30, e o TUF Brasil 3 Final, às 19h30, edição do UFC com a final do reality show da organização.

Ostentação. Olha lá um cover do MC Guimê no programa da Patrícia Abravanel. No Máquina da Fama desta segunda-feira, às 23 h, via SBT, ele engata País do Futebol, funk que já é hit no YouTube, em clipe com Neymar, e embala a abertura da nova novela das 7 da Globo.