Quadro de Warhol terá maior preço inicial em um leilão

O quadro "Mrs McCarthy and Mrs Brown (Tuna Fish Disaster)", de Andy Warhol, se tornará a obra contemporânea com o maior preço inicial de leilão no próximo dia 25, quinta-feira. O valor inicial do leilão será entre 4,1 a 53 milhões de euros.

A obra de Warhol mostra duas donas de casa norte-americanas, vítimas de um envenenamento por atum em conserva. "Mrs McCarthy and Mrs Brown (Tuna Fish Disaster)", da famosa série de "mortes e desastres", é considerada um protótipo dos retratos de Elizabeth Taylor e Elvis Presley "prateados", que o artista pintou pouco depois.