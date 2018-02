Quadro de saúde de Ney Latorraca é estável, diz boletim O estado de saúde do ator Ney Latorraca continua estável nesta quinta-feira. Segundo novo boletim médico divulgado no início da tarde, as doses de medicamentos para controle de pressão foram diminuídas, mas o quadro de saúde do ator de 68 anos "ainda inspira cuidados", já que ele respira com ajuda de aparelhos.