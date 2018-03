Quadro de Renoir roubado há 25 anos é recuperado na Itália

A polícia italiana recuperou o quadro "Oedipus Rex" ("Édipo Rei"), de 1895, do pintor impressionista francês Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), que foi roubado em outubro de 1984 na casa de um colecionador de arte em Roma, confirmaram nesta quarta-feira, 3, fontes policiais.

A obra, um óleo sobre tela de 30 por 29 centímetros de tamanho, foi recuperada há três dias na província italiana de Treviso na residência de um colecionador de arte. A operação policial que levou à recuperação do quadro foi desenvolvida por agentes italianos em colaboração com a Interpol (Polícia internacional) e põe fim a uma investigação retomada em agosto de 2008.

Durante a investigação, segundo informa a polícia italiana em comunicado de imprensa, os agentes reconstruíram o caminho que o quadro seguiu durante estes quase 25 anos. O quadro do pintor francês, no qual traços impressionistas de cores vivas recriam uma cena de fervor e apoio popular a um líder que leva um cetro, é inspirado em "Édipo Rei" (430 a.C.), a tragédia do dramaturgo clássico grego Sófocles.