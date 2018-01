QUADRO DE PICASSO VENDIDO EM LEILÃO Um retrato que o espanhol Pablo Picasso (1881-1973) pintou em 1932 de sua musa e amante Marie-Thérèse Walter foi vendido por US$ 45 milhões em um leilão realizado na terça-feira na casa de leilões Sotheby's, em Londres. Femme Assise Près D'une Fenêtre (Mulher sentada perto de uma janela) foi arrematado por um comprador que não quis ser identificado. O retrato, que pertencia a um colecionador europeu, pertence à valiosa série com a qual Picasso, então casado com a bailarina russa Olga Koklova, tornou pública a sua relação com a jovem francesa (estava com 17 anos) pela qual se apaixonou perdidamente. / EFE