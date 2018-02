Quadro de Picasso é vendido por US$ 41,5 milhões

Um retrato da amante de Picasso, pintado em 1932, foi vendido na quinta-feira, 09, por 41,5 milhões de dólares pela casa Sotheby's, contribuindo para que uma venda de obras modernas e impressionistas atingisse o total de 163 milhões de dólares, abaixo das expectativas iniciais.

Estavam à venda nove obras de Picasso, inclusive Nature morte aux tulipes. Quase um terço dos 67 lotes encalharam, e com isso a Sotheby's descumpriu sua meta, que era arrecadar um total de 170 milhões de dólares.

Nature Morte e Femme à la Fenêtre, dois retratos da musa picassiana Marie-Therese Walter, conseguiram superar as estimativas prévias ao leilão. A segunda obra saiu por 17,2 milhões de dólares, incluindo a comissão.

A venda demonstrou que "neste mercado continua havendo uma busca por qualidade", segundo Simon Shaw, diretor de arte impressionista e moderna da Sotheby's em Nova York.

Ele acrescentou que houve "participação ativa do mercado realmente global da arte atual", mas admitiu que as estimativas prévias talvez tenham sido exageradas.

David Norman, copresidente de arte impressionista e moderna da Sotheby's, disse que o leilão foi marcado também por um "aumento na participação de interessados sul-americanos, asiáticos e russos".

Na véspera desse leilão, a concorrente Christie's também tinha realizado um leilão com resultados que ficaram aquém da estimativa mínima inicial, que era de 209 milhões de dólares. Esses valores devem causar turbulência no mercado de arte, antes das vendas programadas para a semana que vem de obras do pós-guerra e contemporâneas, uma área em que os preços têm disparado na última década.

Os resultados dos dois leilões desta semana foram notavelmente semelhantes, dos preços das principais obras e do percentual de obras arrematadas até o cuidado com que os interessados controlavam os lances.

Embora várias obras tenham sido vendidas dentro do valor estimado (que não inclui a comissão de cerca de 12 por cento dos leiloeiros), e algumas poucas tenham obtido significativamente mais, houve baixas significativas, caso de outro Picasso, Plant de Tomate, que podia valer 10-15 milhões de dólares, mas não atraiu um lance mínimo de 9 milhões. Femme à la Robe Verte, estimada em 6-8 milhões de dólares, também encalhou.

Na contramão disso, Le Viol, obra de Picasso sobre papel, do acervo do armador grego George Embiricos, foi arrematada por 13,5 milhões de dólares, bem acima dos 5 milhões estimados inicialmente. Champ de Blé, de Claude Monet, oferecido pelo Museu de Arte de Cleveland, alcançou 12,1 milhões de dólares, quase o dobro da estimativa inicial.

A temporada de leilões continua na semana que vem, com as vendas de arte contemporânea e do pós-guerra na Sotheby's e Christie's. Leilões de arte latino-americana estão programados para o final de novembro.