Quadro de Picasso é atacado nos EUA Uma pintura de Pablo Picasso, pertencente à Menil Collection de Houston, EUA, foi danificada como resultado de suposta "intervenção artística". Um vídeo divulgado no YouTube mostra um homem que se aproxima da pintura Mujer en Sofá Rojo, de 1929, desenha um touro sobre o quadro e escreve a palavra 'conquista' em espanhol com aerosol. Em seguida, na internet, surgiram referências ao suposto autor da "intervenção", um jovem pintor chamado Uriel Landeros, mas não foram confirmadas. Segundo a direção do museu, uma equipe de restauro já está trabalhando na recuperação do quadro, que deve voltar em breve à exibição. /EFE