Quadro de Ned Kelly por US$ 5 mi Um retrato de Ned Kelly, o ladrão mais famoso da Austrália, pintado por Sidney Nolan, em 1946 (foto), foi comprado por US$ 5,4 milhões por desconhecido que fez sua oferta por telefone à casa de leilões Menzies, de Sydney. Kelly ficou famoso no século 19 por roubar cabeças de gado dos ricos para compartilhar com os pobres.