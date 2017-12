Quadro de Max Ernst é roubado em feira de arte na Alemanha Um quadro do pintor surrealista alemão Max Ernst (1891-1976) foi roubado durante a feira internacional Art Cologne, na cidade alemã de Colônia, que fechou após a descoberta do roubo, informou hoje a polícia. O marchand proprietário do quadro percebeu o roubo quando pendurava os quadros e descobriu que o óleo "Sem título" de 1957, avaliado em 165 mil euros, havia desaparecido. Trata-se do segundo roubo sofrido por este mercado, um dos mais importantes da Europa, logo depois do desaparecimento de um Pequeno Totem" de 70 centímetros em bronze, do alemão A. R. Penck (pseudônimo de Ralph Winkler) de 1986.