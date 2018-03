Quadro de 'Família Soprano' é vendido por 175 mil dólares Uma pintura dos personagens principais de "A Família Soprano", reproduzindo a pose do duque e da duquesa de Urbino numa tela do século 15, foi vendida por 175 mil dólares, o que seria o preço mais alto pago por um objeto relacionado a um seriado de TV de enorme sucesso. James Gandolfini e Edie Falco, que representaram o chefão mafioso Tony Soprano e sua mulher, Carmela, na série da HBO que ficou no ar entre 1999 e 2007, olham fixamente um para o outro, em perfil, exatamente como fazem o duque e a duquesa de Urbino no quadro original de Piero della Francesca, pintado por volta de 1465 a 1470. O ator coadjuvante Federico Castelluccio, que fez o matador italiano Furio Giunta, que se apaixonou por Carmela, pintou a tela depois de ter a idéia durante viagem que fez a Florença, quando viu o quadro de Della Francesca na galeria Uffizi. "Vi aquela pintura pessoalmente e isso me fez pensar que seria interessante pintar James Gandolfini e Edie Falco como o duque e a duquesa de Urbino, mas chamar a tela de 'O Duque e a Duquesa de North Caldwell"', disse Castelluccio, referindo-se à cidade em Nova Jersey onde vivem os personagens da família Soprano. "Eles estão olhando um para o outro, mas parecem estar olhando para além um do outro, como se houvesse mil metros de distância entre eles. Tive essa idéia na quarta temporada, quando eles se separam", contou Castelluccio. Ele contou que recentemente vendeu o quadro ao executivo petrolífero de Toronto Robert Salna por 175 mil dólares. A colecionadora Keya Morgan, que mediou a venda, disse à Reuters que esse foi o maior preço já pago por um objeto de memorabília de "Família Soprano". Em junho, James Gandolfini vendeu seus figurinos do seriado em 25 lotes, arrecadando 187.750 dólares para fins beneficentes -- quatro vezes o valor previsto pela casa de leilões Christie's. Gandolfini e Falco posaram para uma sessão de fotos, a partir das quais Castelluccio fez desenhos e depois pintou o retrato. "Nunca pensei no quadro como uma coisa de 'Família Soprano"', disse Castelluccio. "A pintura é minha vida. Gosto muito de atuar e de criar personagens, mas, se o trabalho de ator saísse de minha vida amanhã, isso não seria problema porque eu ainda teria a pintura."