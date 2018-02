Quadrinhos com vida

CORRESPONDENTE / PARIS

Dois temas monopolizaram as atenções em Paris na apresentação de As Aventuras de Tintin: a qualidade dos enredos de Hergé e o virtuosismo técnico da versão cinematográfica. O segundo tema é tão relevante na produção que realimenta uma dúvida: qual a real importância da história e dos atores de cinema em um filme de animação, feito em 3D a partir da captura de movimentos? Pois bem, com Tintin, Spielberg e Jackson sugerem que a polêmica é vazia.

Tintin em nova dimensão

A ideia de ambos foi casar, em uma série de longas com pelo menos três episódios previstos, a obra de um cartunista reconhecido em todo o mundo no século 20 com as ferramentas técnicas do século 21, sem esquecer a qualidade da performance artística. Se o objetivo foi cumprido, só a exibição completa do filme poderá revelar, mas para quem gosta de cinema de animação a promessa é estimulante.

Era mesmo de se esperar um alto grau de perfeccionismo técnico da reunião de Spielberg e Jackson. Mas, segundo seus próprios relatos, o cuidado com Tintin foi especial. "Os personagens de Tintin são muito característicos", argumenta o diretor de O Senhor dos Anéis. "Fizemos projeções no computador, modelos digitais em 3D... Steven e eu tivemos longas teleconferências, ele em Los Angeles e eu na Nova Zelândia, observando os painéis e discutindo por que um personagem não estava suficientemente semelhante às histórias. E Tintin foi o mais demorado. Estávamos em busca de algo muito natural."

O trabalho de digitalização nos computadores, porém, parece ter sido apenas uma das preocupações. Outra importante foi a qualidade da atuação. "Os melhores atores sabem como ninguém transmitir emoções através do olhar. As animações devem saber transmitir essas emoções também", argumenta Jackson.

Para que suas reações fossem captadas, os atores protagonizaram todas as cenas do filme em condições reais de atuação, vestidos de roupas especiais, cobertas de sensores luminosos de movimento e de expressões. "O ator é o ingrediente vivo dessa animação", diz Jamie Bell, hoje com 25 anos, a quem coube encarnar Tintin. "Toda a "performance capture" é pura atuação. Não há nada além disso." Andy Serkis, que faz Haddock, concorda: "As escolhas do ator estão lá. O set está lá. Mas para mim com ou sem performance capture é a mesma coisa. Não se perde intensidade de atuação, e a animação ganha sensibilidade".

O preciosismo do elenco - que conta também com Daniel Craig -, do diretor e dos produtores resulta em uma combinação surpreendente: histórias fantásticas do autor, agora com movimento e relevo, somadas às características físicas, às posturas e trejeitos de Tintin e Haddock, com pitadas da personalidade e da expressividade de Bell e Serkis.

Em síntese: para os velhos fãs, uma adaptação imperdível dos quadrinhos; para os que desconhecem o personagem, uma oportunidade de descobrir Hergé, um talento de sua arte reconhecido em todo o mundo.

ENTREVISTAS

Steven Spielberg, Diretor

"ADORO A FORMA COMO HERGÉ TRATA A COMÉDIA"

Você só teve contato com a obra de Hergé quando adulto. O que o seduziu?

Eu de fato não conhecia as histórias desde a infância, e isso fez uma certa diferença. Eu as conheci adulto, e fiquei seduzido por elas. Adorei os scripts, adorei a forma como ele se relacionava com a comédia nas histórias. Hergé foi claramente influenciado por Charles Chaplin, Buster Keaton, entre outros. Essa é uma vantagem de ser um adulto: você pode reconhecer as influências, constatar a qualidade do script, a consistência das cenas. E, como fã de Hergé e como a criança que guardo no interior e que gosta de ser surpreendida, fui conquistado em muitos diferentes graus etários.

Você mencionou as influências de Hergé. Diz-se que a sua obra e a de Jacques Tati, diretor francês, também têm relações.

Sou um fã incondicional de Tati. Ele estava à frente do seu tempo nos anos 1950. Tinha a sensibilidade do silêncio na era do cinema falado, que se expressava sem usar diálogos. Ao receber o meu primeiro livro de Tintin, em 1981, era um exemplar em francês. E eu não leio francês. Mesmo assim entendi toda a história pelas imagens, pelas cenas.

Jamie Bell, Ator

"TINTIN NÃO ERA UM ESTÚPIDO CARTOON"

Você já conhecia as histórias de Tintin, mesmo tendo nascido após a maior fase de sucesso do personagem?

O canal franco-canadense de TV passava as histórias de Tintin. Eu acordava, ligava a TV e via uma série de cartoons estúpidos. E a seguir vinha Tintin, o que deixava claro que havia uma clara diferença entre cartoons idiotas e Tintin. Ele falava de corrupção política e queria Justiça, direitos. Onde mais você vê isso? Eu gostava da forma como eles respeitavam os expectadores, porque não era estúpido.

Qual foi a maior dificuldade em interpretar um personagem de quadrinhos?

A dificuldade de se interpretar um personagem como Tintin é que ele só existe em livro. Claro, há os desenhos de TV, mas não é a mesma coisa. Como você pega algo imóvel e sem som e transforma em movimento? Ainda mais algo cheio de posturas, como o personagem é. A nossa ideia era fazer com que pudéssemos apertar o "pause" durante uma cena e identificar ali o personagem de Hergé. Como melhor representar isso? É difícil.

Peter Jackson, Produtor

"O DESENHO NOS CONECTA COM NOSSOS FILHOS"

Spielberg o convidou para fazer Tintin. Você diria que foi uma escolha difícil?

Eu tive de pensar a respeito por dois ou três segundos (risos), e então respondi: "Claro, será sensacional!". Eu de fato acredito que seja algo excitante mergulhar no universo de um personagem como Tintin, que o seduz quando você tem nove anos de idade. Ele o conecta com seus próprios filhos. É incrível. Quando eu era criança na Nova Zelândia, adorava ler as histórias de Tintin. Não compreendida todas as sutilidades das ironias e dos enredos, todo o entorno de crítica, mas adorava as aventuras. E voltar a essas histórias 40 anos depois é demais.

Tintin não é um personagem conhecido nos EUA. Por que ele não conquistou os americanos?

As histórias foram traduzidas para o inglês na Inglaterra para os países do antigo império

britânico, como Nova Zelândia, Austrália, Índia. Então, são histórias repletas de humor britânico. Os americanos têm outro senso de humor. Provavelmente se tivessem sido traduzidas a partir dos anos 60, teriam sido em inglês americano, o que facilitaria a sua popularização.