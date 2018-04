Quadrienal de praga abre cursos Estão abertas até o dia 15 de fevereiro as inscrições para os workshops da Scenofest, um projeto educacional da Quadrienal de Praga. Seu principal objetivo, esclarecem os organizadores, é pôr jovens artistas de todo o mundo em contato. Para 2011, os workshops devem abranger as áreas de iluminação, mídia digital, projeções, sonoplastia, figurinos, puppetry, cenografia, artes de instalação, técnicas teatrais, crafts, dramaturgia, direção, arquitetura teatral e teatro virtual. As atividades ocorrem em vários prédios da capital da Checoslováquia, durante a Quadrienal. Mais informações estão disponíveis no site www.pq.cz. Cada atividade custa cerca de 45.