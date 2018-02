Puxado por Carrossel, SBT mantém vice-liderança em agosto O SBT rufa tambores para anunciar que foi a única emissora que cresceu na faixa nobre de agosto, em relação a agosto de 2011 na Grande São Paulo. Sim, o mérito é de Carrossel, mas nem todo o progresso da emissora está calcado na novela teen, como executivos da Record tentam fazer o mercado crer. Há as glórias puxadas pela novela em si e as chamadas que esse novo público, que representa de 13 a 15 pontos de audiência (cerca de 900 mil domicílios), tem a oportunidade de ver, enquanto comparece aos intervalos de Carrossel. É a face inversa do fenômeno causado pela saída do Pânico da RedeTV!: a emissora perdeu ibope no horário do programa e no restante da programação, já que havia uma plateia que só zapeava por ali, e só tinha a chance de conhecer outros produtos, durante as noites de domingo.