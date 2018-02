'Push' é eleito melhor filme no Festival de Sundance

O drama Push foi o grande vencedor do prêmio de melhor filme americano no Festival de Sundance, que divulgou a lista de premiados no sábado. Dirigida por Lee Daniels, produtor de "A Última Ceia", o filme que deu o Oscar de melhor atriz a Halle Berry. Push conta uma história obscura de uma jovem de 16 anos que fica grávida e tenta escapar do jugo de sua mãe, uma doente mental interpretada por Mo'Nique, e que foi premiada por seu papel, e luta pela própria vida no bairro do Harlem, em Nova York. Estão no elenco do filme Mo'Nique, Mariah Carey e Paula Patton, assim como a atriz novata Gabourey Sidine, que interpreta Precious Jones, a jovem grávida. O prêmio dos jurados para o melhor documentário americano foi para We Live in Public, dirigido por Ondi Timoner. Os escolhidos como melhor filme estrangeiro foram The Maid (júri) e An Education (público). E os prêmios de melhor documentário estrangeiro ficaram com Rough Aunties (júri) e Afghan Star (público). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.