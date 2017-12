PUC-SP comemora 60 anos com série de eventos Para comemorar seus 60 anos, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) oferece eventos acadêmicos e artísticos a partir da próxima segunda-feira. O dia do aniversário da universidade, 22, será marcado por uma missa no Mosteiro de São Bento e pela apresentação, no Tuca, da Orquestra Sinfônica de Heliópolis/Instituto Baccarelli. Além da Feira do Livro, que reunirá mais de 40 editoras no campus Monte Alegre para vender suas publicações com descontos, destacam-se a remontagem do espetáculo "Morte e Vida Severina", de João Cabral de Melo Neto, a apresentação de corais de universitários e estrangeiros e o espetáculo "Chico Buarque" do Ballet Stagium, os três no Tuca. A PUC promove também ciclos de debates, entre eles ?50 anos em 5 - 50 anos depois - JK e a modernização do Brasil?, organizado pela pós-graduação em História, ?A Psicanálise no mundo contemporâneo?, com Marc Strauss e, em setembro, no dia 11, acontece o debate ?Terrorismos?, organizado pelo Núcleo de Sociabilidade Libertária da PUC-SP.