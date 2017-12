PUC debate a modernização do Brasil na era JK Os 50 anos da gestão do presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976), que ocorreu de 1956 a 1961, dão o tom do 4.º Encontro de Estudos da Realidade Brasileira promovido pela Pontifícia Universidade Católica (PUC). A jornada começa na segunda-feira, com a palestra de uma autoridade no assunto, a cientista política e professora da Faculdade de Educação da USP Maria Victoria Benevides: "50 Anos de História e Memória". Ela é autora de uma obra de referência, O Governo Kubitschek: Desenvolvimento Econômico e Estabilidade Política, que foi publicado em julho de 1976, com direito à presença do próprio JK no lançamento. Ele morreria pouco depois. A intelectual de esquerda localiza JK como um político de centro, que investiu numa proposta de metas e no desenvolvimento da indústria nacional com democracia. O legado do período será debatido de terça a sexta-feira, por profissionais de diversas áreas, concentrados no tema "50 anos em 5 - 50 anos depois - JK e a Modernização do Brasil", em mesas redondas, mini-cursos, oficinas e sessões de comunicações de pesquisas de estudantes de graduação e pós-graduação. A primeira mesa redonda acontece na próxima terça-feira, das 9 horas às 12 horas. Os professores Antonio Pedro Tota (PUC-SP), Angelo Del Vecchio (Universidade Estadual Paulista/Araraquara) e Lucio Flávio de Almeida (PUC-SP) vão discutir o tema "Desenvolvimentismo e Nacionalismo no Governo JK". "A Economia Brasileira na Era JK", ainda na terça-feira, das 19h30 às 22h30, será o tema debatido pelos professores de economia Eduardo Giannetti (IBMEC-São Paulo) PhD em Economia pela Universidade de Cambridge (Inglaterra) e Pedro Paulo Zahluth Bastos (Universidade Estadual de Campinas) e pelo sociólogo Francisco de Oliveira, professor aposentado da USP. O tema dos "Meios de Comunicação e Cultura de Massa na era JK", será debatido na quarta, às 9h, com mediação do cientista político Miguel Chaia (PUC), pelos professores Denise B. Sant´Anna (PUC), Afrânio Mendes Catani (USP) e Waldenyr Caldas (USP). Outros temas abordados nas mesas redondas serão "JK e as Relações Internacionais", na quarta-feira às 19h30; "A Cultura na Era JK", na quinta-feira, às 9 horas e "JK, o Brasil e os Estados Unidos", também na quinta, às 19h30. Entre os mini-cursos estão "JK e os Anos Dourados" e "O Cinema Brasileiro na Era JK" e entre as oficinas, "HQ e História", "A Imprensa na Era JK" e "JK e FAB". 50 anos em 5 - 50 anos depois - JK e a Modernização do Brasil - PUC - Rua Monte Alegre, 984, tel.: (11 xx) 3670-8309 Confira o programa do 4.º Encontro de Estudos da Realidade Brasileira: Conferência de Abertura 14/08 - das 19hs30 às 22hs30 - Auditório 239 50 Anos de História e Memória Maria Victória Benevides - USP Mesa 1 - Desenvolvimentismo e Nacionalismo no Governo JK 15/08 - das 9hs às 12hs - Auditório 239 Mediador: Antonio Pedro Tota - PUC-SP Comentador: Angelo Del Vecchio - Universidade Estadual Paulista/Araraquara Participante: Lucio Flávio de Almeida - PUC-SP Mesa 2 - A economia brasileira na era JK 15/08 - das 19hs30 às 22hs30 - Auditório 239 Mediador: Flávio Saraiva - PUC-SP Participantes: Pedro Paulo Zahluth Bastos - Universidade Estadual de Campinas Francisco de Oliveira - USP Eduardo Giannetti - IBMEC-São Paulo Mesa 3 - Meios de Comunicação e cultura de massa na era JK 16/08 - das 9hs às 12hs - Auditório 239 Mediador: Miguel Chaia - PUC-SP Participantes: Denise B. Sant?Anna - PUC-SP Afrânio Mendes Catani - USP Waldenyr Caldas - USP Mesa 4 - JK e as Relações Internacionais 16/08 - das 19hs30 às 22hs30 - Auditório superior do Tuca Mediador: Reginaldo Mattar Nasser - PUC-SP Participantes: Luis Fernando Ayerbe - Universidade Estadual Paulista/Araraquara Waldir José Rampinelli - Universidade Federal de Santa Catarina Mesa 5 - JK e as Relações Internacionais 17/08 - das 9hs às 12hs - Auditório 239 Participantes: Oliveiros S. Ferreira - PUC-SP André Moyses Gaio - Universidade Federal de Juiz de Fora Francisco César Ferraz - Universidade Estadual de Londrina Mesa 6 - JK, o Brasil e os Estados Unidos 17/08 - das 19hs30 às 22hs30 - Auditório 239 Mediador: Rogério Arantes - PUC-SP Participantes: Antonio Pedro Tota - PUC-SP Dennison de Oliveira - Universidade Federal do Paraná Reginaldo Mattar Nasser - PUC-SP Mesa 7 - A cultura na era JK 18/08 - das 9hs às 12hs - Auditório 239 Mediador: Milton Lahuerta - Universidade Estadual Paulista/Araraquara Participantes: Maria Helena Capelato - USP Marcos Napolitano - USP Dacio A. B.Ottoni - USP Conferência de Encerramento 18/08 - das 19hs30 às 22hs00 - Auditório 239 "Os industriais paulistas e o governo JK" Barbara Weinstein - University of Maryland - EUA Mini-cursos 1 - JK e os ?Anos Dourados? - Wagner P. Pereira - USP Dias 15, 16, 17 e 18, das 14 às 16hs 2 - O cinema brasileiro na era JK - Mauro Luiz Perón - PUC-SP Dias 16,17,18 de agosto das 14hs às 16hs Oficinas 1 - HQ e História - Adriano Marangoni - PUC-SP Dia 15, das 16hs30 às 18hs30. 2 - A imprensa na era JK - Marcos Guterman - Pontifícia Universidade Católica - SP Dia 16 - 16hs30 às 18hs30 3 - JK e a FAB - Carlos Eduardo Riberi Lobo - Centro Universitário Assunção/UNIFAI-SP Dia 17 - 16hs30 às 18hs30 Sessões de Comunicações Coordenadas Sessões de comunicações de pesquisas de estudantes de graduação e pós-graduação (lato e stricto sensu) a serem realizadas nos dias 15, 16 e 17, entre as 16hs30 e 18hs30 (local e programação a serem divulgados).