Pubs em SP têm programação para dia de St. Patrick A data de hoje, 17 de março, marca o principal feriado religioso irlandês: o dia de São Patrício - ou St. Patrick, como chamado no país europeu. Em homenagem ao introdutor do cristianismo na Irlanda, pubs de São Paulo organizaram uma programação especial para o dia. Nos bares, milhares de pints (copos com capacidade para cerca de meio litro) de Guinness, o chope tradicional irlandês, são consumidos. O pub All Black trouxe a banda irlandesa Murphy''s Law, em espetáculo de folk e pop de raízes. A entrada (R$ 50 para homens e R$ 30 para mulheres) inclui uma camiseta comemorativa e um "welcome drink". Entre as opções, uma Guinness ou um Bailey''s - licor irlandês. O pub vai servir o tradicional "fish''n'' chips" - uma porção de peixe com batata, tradicional na Irlanda - e o chope verde. ''É típico colorir o chope nessa data'', explica a sócia da casa, Vivian Hindmarsh. Ela garante que o gosto é o mesmo. Outras casas pela cidade, como o Finnegan''s e o Public, também preparam atividades e shows especiais.