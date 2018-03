Público vai escolher 'bis' em show do Skank em SP Os dois shows que o grupo Skank apresenta hoje e amanhã no Citibank Hall, em São Paulo, terão a participação do público na escolha do bis, por meio de seus aparelhos de celular. A banda, formada por Samuel Rosa (guitarra e voz), Henrique Portugal (teclados e violão), Haroldo Ferretti (bateria) e Lelo Zaneti (baixo), lança seu novo álbum, ?Estandarte? e, além da tecnologia para o público, mostrará seu novo palco totalmente digitalizado. Para aumentar a interatividade com seu público, a banda criou algumas ações, como quiz e notícias via SMS, além do Vote no Bis, através do qual o fã pode votar durante o show, via celular, na música que gostaria de ouvir no bis. Já está no ar ainda o Skank Webrádio, disponível no site do grupo e com uma programação com músicas da banda e coisas que eles gostam de ouvir. "Não podemos ficar de fora, porque boa parte do nosso público é jovem e o Skank tem de dialogar com ele", afirma Samuel Rosa. Do CD ''Estandarte'', a banda leva para o palco, nesse início de turnê, Ainda Gosto Dela (Samuel Rosa e Nando Reis) - hit de rádio e trilha da novela Negócio da China -, Chão (parceria com Chico Amaral), Noites de um Verão Qualquer (parceria com César Maurício), entre outras. E como o Skank sabe que, se não tocar os velhos sucessos, corre o risco de ser linchado, tratou de incluir Garota Nacional, Vou Deixar, Balada do Amor Inabalável, entre outros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Skank. Citibank Hall (3.150 lug.). Avenida Jamaris, 213, Moema, São Paulo. Tel. (011) 2486-6010. Hoje e amanhã, 22 h. R$ 60 a R$ 150.