Público vai escolher atrações do Skol Beats 2008 O festival de música eletrônica Skol Beats inova e apresenta uma proposta inédita para a edição deste ano: todo ele será co-criado pelo público. Os VJs nacionais e internacionais, o formato (local, horário e ambiente), e ainda para onde serão direcionadas as ações de responsabilidade social, serão escolhidos por votações. A primeira etapa de escolha começou ontem, com a abertura no site da Skol Beats, de um fórum de discussões para os internautas. Lá, até o dia 16 de maio, serão sugeridas várias opções de atrações internacionais. A cada dia um moderador diferente irá contabilizar e entender o que o público procura. "Pode ser que a agenda do DJ não seja compatível com a data do evento. Neste caso, indicaremos a tendência mais votada. Se Psy Trance for muito citado, vamos apresentar um DJ mais próximo desta vertente", explica o gerente de marketing da Skol, Marcel Marcondes. Depois que as discussões no site forem encerradas, a organização do evento apresentará para votação 14 DJs internacionais, desses serão chamados os sete mais votados. Dos DJs nacionais, dez nomes serão apresentados e, no final, serão convidados os cinco primeiros. No dia 22 de agosto o projeto final será apresentado e o festival acontecerá no dia 27 de setembro. O fórum está disponível no site www.skolbeats.com.br e o público também poderá participar votando por meio de mensagens de SMS e por cédulas distribuídas nas principais boates de São Paulo. As informações são do Jornal da Tarde