Público reclama e Globo acelera ritmo de 'Paraíso'

Já os dramas religiosos da protagonista foram muito bem aceitos, assim como o romance entre Eleutério (Reginaldo Faria) e Zefa (Soraya Ravenle). O público está gostando desse amor mais ?maduro? na novela e torce por Zefa.

Para atender à audiência, a novela então foi acelerada. O primeiro beijo dos protagonistas, por exemplo, aconteceu bem antes que na versão original, e será assim com outras ações na trama. Outro fator que deve acelerar o ritmo do folhetim é o número de capítulos menor em relação à exibição original, de 197 para 176.

A mudança, no ar há duas semanas, já surtiu efeito na audiência de Paraíso: a trama de Benedito Ruy Barbosa, que vinha registrando médias na casa dos 19 pontos, chegou a 27 pontos ibope na semana passada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.