Público interage com atores em <i>Voltaire de Souza</i> Eles chamam de ?deriva? o exercício que é a base do espetáculo que será criado pelos grupos Linhas Aéreas e Atelier de Manufactura Suspeita, por meio do projeto de pesquisa intitulado Voltaire de Souza. Ziza Brisola, atriz fundadora do Linhas Aéreas, dá um exemplo de ?deriva?. "Andar pelas ruas com um cartaz em que se lê: ?procuro namorado?, disposta a dialogar com quem reagir à provocação." Já uma outra atriz, Fernanda Moura, diz ?independência ou morte? diante de homens de terno. Todos do elenco realizaram ?derivas? e os diálogos que surgiram entre eles e os transeuntes vão fornecer a matéria-prima para a futura montagem. A idéia de criar um espetáculo a partir de improvisações partiu de Ziza Brisola, que chamou então o diretor Mauricio Paroni de Castro, que sugeriu as ?derivas?, e ainda houve, como fonte de inspiração, as crônicas do jornalista Marcelo Coelho publicadas no jornal Agora sob o pseudônimo de Voltaire de Souza São personagens de suas crônicas, entre eles a ?biscate? Gilvanka ou o morador de rua Fergusson, que os atores - Ziza Brisola, Fernanda Moura, Roberto Alencar, Vanderlei Bernardino, Fabio Marcoff e Alexandre Magno - vão levar nesta sexta-feira à Praça Roosevelt na segunda etapa do processo de criação. Nessa etapa, todas as sextas, sábados e domingos a partir das 18 horas, os atores vão encontrar o público no Espaço dos Satyros 1 e, juntos, percorrer a Praça Roosevelt. O objetivo é que o público possa interagir com os atores/personagens: fazer perguntas sobre suas vidas, contracenar. Assim, com essa nova espécie de diálogo, na fronteira entre ficção e realidade, os espectadores podem contribuir, conscientemente, para esse processo de criação que teve início em setembro e conta com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Teatro. Todas as derivas realizadas até agora foram gravadas e o resultado será posto à disposição de pesquisadores. Por exemplo, ações simples como derrubar e colher papéis resultaram na expulsão de um ator do shopping Iguatemi. "Nas ruas do centro, toda ação é acolhida. O shopping, ficou claro, não é um espaço público. Qualquer ação, mesmo simples, que se desvie do padrão ameaça e provoca expulsão", conta Ziza. Voltaire de Souza. Satyros. Praça Roosevelt, 214, 6ª a dom., 18h. (11) 3258-6345. Grátis