Público escolhe hoje vencedor do 'Big Brother Brasil 9'

Max, desde o início, se mostrou um concorrente forte. Já na primeira semana do confinamento, disputou a preferência do público com Priscila e o vovô Nonô. Passado o primeiro confronto, vieram outros e ele chegou à final do reality com cinco paredões vencidos. O mais marcante deles, no último domingo, eliminou a forte concorrente Ana Carolina, sobrevivente de sete paredões.

Com a eliminação de Ana, pela primeira vez em uma edição do Big Brother, um participante rotulado como jogador chegou bem cotado à final. Para o irmão do carioca, Cristian Alessander Porto, Max ganhou pontos pelo carisma. "Ele é muito carismático, pode até ser apresentador. A saída da Ana no domingo é a prova de que o Max é favorito e vai levar a bolada", arrisca Cristian.

Já a família de Francine acredita que a espontaneidade da candidata deve ajudá-la a vencer. Vanda, mãe da gaúcha, estava tão confiante que chegou a confeccionar mil camisetas cor-de-rosa com a foto da filha, mas a homenagem foi proibida pela produção do reality, que só permite camisetas padrões (brancas e com nome em preto). Vanda conta que hoje vai levar o avô de Fran, de 85 anos, à plateia. Estará também na torcida o pai da BBB, Eudori Lemos, que depois de 20 anos sem ver Francine decidiu retomar o contato.

Apesar de julgar com frequência os concorrentes, Priscila conquistou favoritismo no BBB 9. Hoje, não tem fama de ?fofoqueira?, mas de ?ponderada?. A jornalista, que nunca temeu ser rotulada pelas roupas justas e as danças sensuais, mostrou um lado estrategista e virou queridinha até do apresentador Pedro Bial. Para a melhor amiga da gaúcha, Luciana Costa, a morena será a vencedora. ?Ela conquistou homens e mulheres.? As informações são do Jornal da Tarde.