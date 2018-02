Público do Viva quer Que Rei Sou Eu? No que se aproxima a estreia de Roque Santeiro, a acontecer na próxima segunda-feira, o Viva segue observando as preferências do seu público. Em uma "análise informal", segundo Letícia Muhana, diretora do canal, via Fale Conosco e redes sociais, figuram a lista de histórias mais pedidas pelo assinante Que Rei Sou Eu?, Mulheres de Areia, e Os Maias, além de Anos Dourados e Anos Rebeldes, ambas já exibidas pela emissora. Com a possibilidade de reapresentar produtos de diferentes épocas, o Viva destina suas faixas de novelas da tarde (15h30 e 16h30) a produções dos anos 1990, enquanto exibe, na faixa da 0h15, tramas mais antigas.