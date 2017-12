Público de filme nacional cresce cerca de 80% em 2009 Segundo balanço divulgado na semana passada pelo Sindicato das Empresas Distribuidoras Cinematográficas do Rio de Janeiro, o público de cinema em 2009 no Brasil deve ficar entre 109 e 111 milhões, um aumento de 25% em relação a 2008 (quando 89,4 milhões foram aos cinemas). Até novembro, cerca de 102 milhões de pessoas passaram pelos cinemas, com renda bruta de R$ 877 milhões. Os filmes nacionais tiveram público de 15.670.000 (ante 8.821.000 em 2008), um aumento de cerca de 80%, 15% do público total e renda de R$ 129,3 milhões. Em relação aos estrangeiros, foram 86,3 milhões de espectadores e renda de R$ 747,7 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.