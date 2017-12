Público continua vendo comerciais, diz pesquisa da SKY

O terror dos anunciantes parece não ser tão assustador assim. Pelo menos é isso que a SKY apresenta ao mercado, em uma pesquisa que mostra que mesmo com o DVR - aparelho que permite que os assinantes gravem os programas pulando os comerciais - o público continua assistindo ao break comercial. Segundo dados da pesquisa - a primeira sobre o DVR no Brasil, realizada pelo Instituto Ipsos -, 59% dos entrevistados dizem que mesmo com o aparelho continuam assistindo aos programas ao vivo. O que quer dizer que mais da metade do público ainda assiste aos comerciais mesmo podendo pulá-los. Os outros 41 % já entram automaticamente na grade de programação gravada e personalizada. Desses, 44% são mulheres e 38% são homens. Esses e outros resultados virão para acalmar o mercado anunciante, uma vez que o TiVo (marca de DVR) causou o maior alvoroço ao ser lançado nos Estados Unidos, justamente pelo público pular o intervalo comercial. Por aqui, todos querem saber se o brasileiro gosta ou não de ver propaganda, ainda mais às vésperas do lançamento da TV aberta digital.