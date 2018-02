Público compra 5,3 milhões de filmes eróticos

Figura dos quadrinhos, Riquinho será tema de uma série em live action no Netflix. Richie Rich ficará disponível no País em fevereiro. A história do menino multimilionário já foi contada no cinema em 1994, em filme estrelado por Macaulay Culkin.

Didi Wagner carimba de novo o passaporte no dia 25 de janeiro, quando começa a gravar o Lugar Incomum na Tailândia. Além de Bangcoc, ela passará por lugares com nomes exóticos, como Chiang Mai e Phang-Nga.

Na onda de contratações hollywoodianas com a TV desta semana, Mike Myers fechou um acordo de dois anos com a HBO, nos EUA. Os rumores por lá são de que o humorista vai faturar US$ 1 milhão.

Apesar das novas histórias, Miguel Falabella não criou nenhum personagem novo para a próxima temporada de Pé na Cova, que estreia em abril. No mesmo mês, ele dirige Memórias de Um Gigolô, no Teatro Procópio Ferreira, estrelada por Fábio Assunção.

Silio Boccanera vai comandar um painel sobre os Brics diretamente do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. A Globo News, que cobre o evento in loco, exibirá o debate em 24 de janeiro.

De passagem pela TV Cultura, Ary Fontoura gravou entrevista para o Metrópolis de amanhã, em que fala sobre O Comediante, em cartaz no Teatro Raul Cortez. O programa vai ar às 20 horas.

O SBT vai transmitir mais uma novela mexicana à tarde. A partir de 23 de fevereiro, entra no ar Coração Indomável, exibida em 2013 por lá. Um acordo da emissora de Silvio Santos com a Televisa, do México, permite que produções mais recentes sejam passadas aqui.

Glee, cuja primeira temporada está no ar pela Band, chegou a empatar em audiência com Ratinho, na quinta, deixando o canal em terceiro.