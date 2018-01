Público comenta via Twitter o que acontece no BBB10 O apresentador Pedro Bial não precisa estar em uma noite de versos inspirados. Muito menos Maurício Ricardo, responsável pelas charges que aparecem nos dias de eliminação do "Big Brother Brasil" (Globo). Independentemente do que acontece na televisão, é no Twitter que as espiadinhas do BBB ganham ecos engraçados e certeiros, capazes de arrancar risos e atrair centenas de pessoas para acompanhar o reality show na frente do computador. É como se uma espécie de Big Brother do BBB ficasse no ar durante a cerca de uma hora em que a atração é exibida em dias de eliminação e formação de paredão.