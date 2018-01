Publicidade na TV pública francesa deve ser eliminada aos poucos A publicidade na TV pública francesa pode começar a ser eliminada a partir do próximo ano e acabar totalmente até o fim de 2011, informou nesta quarta-feira uma comissão especial formada pelo presidente francês, Nicolas Sarkozy. As emissoras de TV pública temem que o fim do anúncio publicitário restrinja sua capacidade de investimento, mas Sarkozy apresentou como alternativa a cobrança de impostos sobre a propaganda nos canais privados e em outras mídias, incluindo a Internet. "Elaboramos esse cronograma de fim gradual, com a primeira etapa iniciando-se em 2009", afirmou o presidente da comissão, Jean-François Cope, a jornalistas. O relatório da comissão que estuda o futuro da TV na França deve se atrasar três semanas, sendo divulgado em 25 de junho. (Reportagem de Cyril Altmeyer)