Publicidade infantil: regras além do Conar Relator do Projeto de Lei que pretende regulamentar a publicidade infantil - fator que afetará decisivamente o conteúdo dirigido a menores na TV -, o deputado Salvador Zimbaldi (PDT-SP) sinaliza que as regras para controlar abusos nesse terreno deverão ir além das competências do Conar, órgão que fiscaliza a a publicidade de modo geral no Brasil. Assim atestaram os presentes na audiência pública realizada anteontem em Brasília. No atual estágio, o projeto propõe lei para banir toda e qualquer propaganda dirigida a crianças na TV e para restringir anúncios voltados a adolescentes. O relator ficou de apresentar seu parecer sobre a audiência na primeira semana de agosto.