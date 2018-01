publicidade

Tiago – Bom gente, bom dia a todos. Depois de muito estudar o mercado, cheguei à conclusão de qual será o símbolo da nossa crença.

Pedro – Maravilha!

Tiago – Precisávamos de uma imagem forte, impactante, que despertasse o interesse do público. Na pastinha que vocês receberam tem alguns números em que me baseei para chegar a esse símbolo! (tira o pano e revela a imagem de Jesus pregado na cruz) E aí?

Reação negativa dos apóstolos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pedro – Que que é isso, Tiago?

Tiago – Jesus.

Mateus – Sim, mas é alguma brincadeira de mau gosto?

Tiago – Não, é a imagem do nosso salvador.

Pedro – Sim, morto, sofrendo e agonizando.

Mateus – Ele tá sangrando?

João (chora) – Meu Deus, só de lembrar agora... Foi uma morte tão horrível!

Mateus – Calma, João. (Para Tiago) Pô, tanta imagem em 33 anos de vida e é essa que você escolhe?

Pedro – Cobre isso, Tiago.

Tiago – Pera aí, gente. Eu acho que se formos pensar...

Pedro – Ninguém quer ver ninguém morto, Tiago. Você é doente? As pessoas querem ser felizes. Elas querem dar risada.

João (chorando) – Ele sofreu tanto.

Mateus (consolando João) – Vai dar tudo certo. Ele tá lá em cima agora, do lado do papai do céu.

João (choroso) – E do lado do Noé? Eu adoro Noé.

Mateus – Noé tá abraçado com ele, agora.

Pedro – Tem alguma outra opção?

Tiago – Não. Eu achei que essa era perfeita.

Pedro – Poxa, mas aí você me quebra, rapaz. A gente precisa entregar isso pra gráfica e botar nas ruas na semana que vem.

João (aos prantos) – Eu ainda não acredito que ele morreu!

Mateus (para João) – Vamos tomar uma água.

Miguel – Gente, vamos dar um crédito pro Tiago também. Ele é formado em Jerusalém, entende mais disso que a gente.

Mateus – É, a lenda da água em vinho foi ele que emplacou...

Tiago – Eu acredito que vai pegar.

Pedro (para Miguel) – Bom, ainda bem que Jesus não foi esquartejado, vai saber com o que ele ia me aparecer aqui. E aquela ideia que a gente tinha de Jesus abraçado com umas criancinhas?

Tiago – Então, eu pesquisei isso, mas tem uma burocracia enorme com o Juizado. A Vara da Infância e Juventude pediu a presença física de Jesus no cartório...

Pedro – Eu tenho um tio que trabalha lá que pode tentar resolver isso.

Tiago – E fora que a cruz tá na promoção, tá saindo seis por quatro e pra pagar as crianças de modelo é três vezes o preço da cruz.

Tiago – Vamos de cruz. A gente manda fazer só umas 50 imagens dessa como teste.

Pedro – Beleza, mas já vou te avisando, Tiago, você que vai entregar esse protótipo lá na carpintaria do José.