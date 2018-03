Publicados editais de teatro e dança Foram publicados no Diário Oficial de sexta-feira os editais do Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz e o Prêmio Funarte de Dança Klaus Vianna 2011. O prêmio de dança, de R$ 4,5 milhões, contemplará 64 projetos de todo o País. Já o Prêmio de Teatro Myriam Muniz destinará recursos R$ 10 milhões para circulação de espetáculos (60 peças) e montagem de espetáculos (51) peças, totalizando 111 projetos contemplados. Para a circulação, serão R$ 6 milhões. Para montagens, outros R$ 3,9 milhões. A região Sudeste receberá o maior volume de recursos do total, R$ 4 milhões. Sul e Nordeste receberão cerca de R$ 2 milhões cada região.