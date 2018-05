Publicadas cartas de Hemingway O primeiro de 18 volumes com a obra epistolar de Ernest Hemingway (1899-1961) será publicado em outubro, após nove anos de pesquisas. A informação foi divulgada anteontem em Havana, no 13.º Colóquio Internacional sobre Hemingway, que se encerra hoje, pela acadêmica Sandra Spanier. Ela analisou as cartas do escritor com um grupo de estudiosos de outros países, como Estados Unidos, Brasil, Itália, Japão e Cuba. Segundo Sandra, a pesquisa compilou cerca de 6 mil cartas do autor norte-americano, prêmio Nobel de 1954, escritas durante sua juventude, entre 1907 e 1922, e a obra completa será publicada pela Cambridge University Press, da Pensilvânia.