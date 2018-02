PRÓXIMO FILME DE BOND SÓ EM 2016 O próximo filme da série 007 deverá estrear em 2016, mas ainda não tem um diretor definido - Sam Mendes desistiu do projeto, afirmando que quer se dedicar mais a projetos no teatro. Segundo o presidente executivo da MGM, Gary Barber, o estúdio está trabalhando no novo roteiro, com o qual "estamos muito animados, de forma que esperamos em breve anunciar o nome do diretor que será responsável por ele". Barber não quis dar informações sobre elenco, mas confirmou o ator Daniel Craig no papel principal. Operação Skyfall, lançado no ano passado, bateu recordes de bilheteria, alcançando a marca de US$ 1,1 bilhão. / EFE