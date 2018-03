'Próximo Ato' reúne Lehmman e Paulo Arantes em SP

Na sexta-feira, às 19h30, ele lança no País seu livro "Escritura Política no Texto Teatral" (Editora Perspectiva) e, em seguida, discute em debate aberto ao público o tema Formas de Convívio: Políticas da Subjetividade. "O que é teatro político? Estamos diante de uma questão de múltipla escolha? Qual é o critério que afere ao teatro a categoria de politizado, apolítico, despolitizado, engajado? Essas perguntas, formuladas por Lehmann, são analisadas em seu livro através de ensaios sobre Sófocles, Shakespeare, Kleist, Büchner, Jahnn, Bataille, Brecht, Benjamin, Müller e Schleef, e virão à baila no debate.

No sábado, às 15h, outro pensador de grande envergadura da cena, o filósofo Paulo Arantes, vai dividir a mesa de debate com Lehmann para falar sobre o tema Formas de Convívio: Pós-Desmanche, Pós-Dramático - O Mundo das Coabitações Precárias. O francês Nicolas Bourriad abre hoje a programação de debates, às 19h30, e lança dois livros, "Estética Relacional" e "Pós-Produção - Como a Arte Reprograma o Mundo Contemporâneo", editados pela Martins Fontes.

Com curadoria de Antonio Araújo, diretor do Teatro da Vertigem, José Fernando Azevedo, do Teatro de Narradores e Maria Tendlau, do Coletivo Bruto, o evento reúne, de hoje até o dia 7, outros prestigiados pensadores nacionais e internacionais como o crítico e ensaísta Bourriad; o espanhol Óscar Cornago, doutor em filosofia e letras e pesquisador do teatro contemporâneo; o psicanalista argentino Eduardo Losicer e a teórica da performance Eleonora Fabião, do Rio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

7.º Próximo Ato. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149. Tel. (011) 2168-1776. Grátis. Info.: www.itaucultural.org.br/proximoato.