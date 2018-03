Próxima novela da Record terá cenas gravadas nos EUA

O elenco de Caminhos do Coração, próxima novela da Record, já está com as malas prontas para as primeiras gravações da novela nos Estados Unidos. O diretor da trama, Alexandre Avancini, já escolheu as locações para o folhetim, que terá boa parte de seu início gravado em Miami. As gravações estão marcadas do dia 11 ao dia 22 de julho. Entre os atores já confirmados na viagem estão Leonardo Vieira, que fará um policial na trama, Letícia Medina e Alexandre Barilari. Haverá gravações também no litoral de São Paulo.