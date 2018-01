Prova de Amor termina hoje com saldo recorde É certo que Prova de Amor tenha nascido de um mix de receitas já avalizadas por meio de antigas novelas da Globo, mas nem por isso perde seus méritos. Afinal, muitos são os folhetins que se dão mal mesmo quando calçados em fórmulas manjadas, incluindo remakes. Prova é a primeira novela urbana contemporânea que faz cócegas no até bem pouco tempo inabalável ibope da Globo. Foram quase nove meses de história com a maior média de ibope da emissora no gênero (16 pontos, com 25% de share), em dados consolidados até o fim de junho. Pelas contas da Record, a novela ajudou a localizar quatro crianças desaparecidas. Mote de merchandising social feito por Glória Perez em Explode Coração, a questão foi retomada por Prova de Amor. E, no caso de merchandising social, imitar não é mal algum - ao contrário. O desfecho, feito com ajuda de telespectadores e anunciado como inovadora interatividade em folhetim, vai ao ar hoje para dar lugar, na terça-feira, a Bicho do Mato, que imita a extinta TV Manchete não só no cenário, nas lendas e macetes cabíveis ao pantanal mato-grossense, mas também na estratégia de estrear numa terça-feira.